Росія гатить новими ракетами: 12 мільйонів доларів за постріл

Росіяни почали оновлювати крилаті ракети Х-101, які стали більш дорогими у виробництві, але менш ефективними.

У Генштабі ЗСУ констатують факт виснаження запасів крилатих ракет у російській армії. Крилата ракета Х-101, якою росіяни вдарили по Вінничині кілька тижнів тому, вже цього року виробництва.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Генштабі ЗСУ відзначають, що модернізація цього зразка росіянами відбулася ще восени, коли генерали країни-агресорки зрозуміли, що їхня високоточна зброя взагалі не досягає цілі. На ракету встановили модифіковану систему, де оптико-електронне наведення має кілька об'єктивів - для більш точного ураження.

Ці нововведення зробили ракету, вартістю 12 млн доларів, ще більш дорогою у виробництві, натомість менш ефективною. До того ж міжнародні санкції не дають Росії виробляти і модернізовувати стратегічні ракети високої дальності потрібними їм темпами.

У Генштабі проаналізували новітні розробки російського військово-промислового комплексу, аби ефективніше протидіяти ракетним ударам терористів. І закликали європейців активніше надавати нам снаряди для збиття вбивчого заліза, яке агресори запускають по мирних містах.

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“Ноу-хау російського ВПК, яке було виявлено в ракетах Х-101, - це блок постановки пасивних перешкод. Він споряджений піропатронами, які вистрелюють смужки фольги під час польоту. При цьому вони створюють хмару, яка ускладнює наведення засобів ППО на ракету”, - розповів представник Центру трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Микола Данилюк.

За його словами, запаси ракет у РФ відчутно зменшилися - про це свідчить те, що після обстрілу 10 лютого були зібрані фрагменти ракет, виробництво яких датоване 2023 роком.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах заявили, що використання для ударів по прифронтових містах України ракет С-300 є ознакою того, що країна-агресор відчуває дефіцит високоточної далекобійної зброї.

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