Росія модифікувала ракети Х-101: чи важче буде їх збивати

Росія модернізувала крилаті ракети Х-101, які запускають із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. До цих повітряних цілей ворог додав ще одну бойову частину.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

З його слів, така модернізація жодним чином не вплине на процес їхнього знищення українською ППО.

"Збивається вона однаково з іншими крилатими ракетами. Специфіка тут одна й та сама. Втім, ймовірно, йдеться про додавання ще однієї бойової частини за рахунок зменшення саме паливного відділу. Оскільки ця ракета розрахована на 100 км, росіяни використовують її значно на меншій дистанції. Тому інженерно було ухвалене рішення про збільшення бойової частини і встановлення туди ще однієї боєголовки", - каже Євлаш.

Саме ця боєголовка начинена уражаючими елементами. Саме вона несе більшу уражаючу шкоду для незахищених об'єктів.

"Це може бути як для інфраструктурних об'єктів, елементи, які з шаленою швидкістю вивільняються та руйнують все на своєму шляху, так і для техніки та живої сили. Ці ракети застосовують, зокрема по наших мирних містах. Саме тму це націлено проти мирних мешканців та звичайних українців", - наголосив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії заявило, що росіяни модернізували ракету Х-101. Зазначається, що командування авіації дальньої дії Військово-космічних сил Росії підвищило летальність ракети повітряного базування Х-101/Х-102 (за кодифікацією НАТО – AS-23 KODIAK).

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