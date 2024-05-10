Россия модифицировала ракеты Х-101: труднее ли будет их сбивать

Россия модернизировала крылатые ракеты Х-101, которые запускают из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. К этим воздушным целям враг добавил еще одну боевую часть.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, такая модернизация никак не повлияет на процесс их уничтожения украинским ПВО.

"Сбивается она одинаково с другими крылатыми ракетами. Специфика здесь одна и та же. Впрочем, вероятно, речь идет о добавлении еще одной боевой части за счет уменьшения именно топливного отдела. Поскольку эта ракета рассчитана на 100 км, россияне используют ее значительно на меньшей дистанции". Поэтому инженерно было принято решение об увеличении боевой части и установке туда еще одной боеголовки", — говорит Евлаш.

Именно эта боеголовка начинена поразительными элементами. Именно она несет больший ущерб для незащищенных объектов.

Это может быть как для инфраструктурных объектов, элементы, которые с бешеной скоростью высвобождаются и разрушают все на своем пути, так и для техники и живой силы. Эти ракеты применяют, в частности по нашим мирным городам. Именно поэтому это нацелено против мирных жителей и обычных украинцев", — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Напомним, Министерство обороны Великобритании заявило, что россияне модернизировали ракету Х-101. Отмечается, что командование дальнего действия Военно-космических сил России повысило летальность ракеты воздушного базирования Х-101/Х-102 (по кодификации НАТО – AS-23 KODIAK).

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