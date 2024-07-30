Росія може вивести із України частину окупантів - ISW

В ISW підкреслюють, що завдання окупантів в Сахелі є пріоритетним.

Російське командування може вивести "вагнерівців" із Харківської області, яких нещодавно кинула на підсилення, після побоїща у Малі.

Про це йдеться в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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"Корпусу Африки, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити операції "Вагнера", зокрема в Малі, оскільки елементи Корпусу Африки нещодавно були розгорнуті в Україні, щоб допомогти російським наступальним зусиллям на півночі Харківської області. Масштабна заміна «Вагнера» після таких втрат, як ті, що були завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу в Малі подалі від лінії фронту в Україні, і російське військове командування, ймовірно, не бачить повної заміни "Вагнера" в Малі чи деінде в країні", - вважають аналітики.

В ISW підкреслюють, що завдання окупантів в Сахелі є пріоритетним.

Нагадаємо, "вагнерівці" переклали відповідальність за свій розгром у Малі на "піщану бурю".

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