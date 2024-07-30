Чорнобаївка опинилася під ворожим обстрілом

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 30 липня 2024 року моніторингові канали повідомили про те, що Чорнобаївка опинилася під обстрілом з тимчасово окупованого лівобережжя.
Інформують про понад 10 вибухів.
Повідомляють про задимлення в кількох місцях, ймовірно внаслідок прильотів.
Вибухи продовжують лунати.
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