Чорнобаївка опинилася під ворожим обстрілом

У ніч проти 30 липня 2024 року моніторингові канали повідомили про те, що Чорнобаївка опинилася під обстрілом з тимчасово окупованого лівобережжя.

Інформують про понад 10 вибухів.

Повідомляють про задимлення в кількох місцях, ймовірно внаслідок прильотів.

Вибухи продовжують лунати.

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