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Чорнобаївка опинилася під ворожим обстрілом

Чорнобаївка опинилася під ворожим обстрілом

Ворог атакував Чорнобаївку з окупованого лівобережжя / Фото: Pexels

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 30 липня 2024 року моніторингові канали повідомили про те, що Чорнобаївка опинилася під обстрілом з тимчасово окупованого лівобережжя. 

Інформують про понад 10 вибухів. 

Повідомляють про задимлення в кількох місцях, ймовірно внаслідок прильотів. 

Вибухи продовжують лунати.

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