Новий скандал в армії: "Пташка" звернулася до Зеленського

У Міноборони прокоментували результати перевірки у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Результат – окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності. Однак, є нюанси.

В чому суть конфлікта, хто закликав президента Зеленського щодо перевірки цієї бригади та чим все закінчилося, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Скандали в армії

Останнім часом у ЗМІ почастішали повідомлення про скандали в армії. Зокрема, військові переносять у публічну площину питання призначення та зняття комбригів. У Міноборони це вважають проявом демократії, заявив речник міністерства Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV.

"Ми живемо в демократичній державі. Громадянське суспільство може впливати на покращення окремих негативних моментів у війську. Це і ознака небайдужості, і залученості до тих подій, які у нас відбуваються."

Як приклад Лазуткін навів розслідування щодо втрат у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. За його словами, військове керівництво тоді доволі оперативно відреагувало. Це свідчить про те, наголошує представник Міноборони, що українці та армія здатні до ефективних трансформацій.

"Військове керівництво не сліпо відстоює свою позицію, а також дослухається до рішень, які доводять, що для ЗСУ цінне життя солдата."

На думку Лазуткіна, в Росії такого б не відбувалося, тим часом в Україні "дослухаються до інфлюенсерів, голосів громадянського суспільства". З його слів, "те, що діалог існує, те, що є зацікавленість і небайдужість, це важливо".

Скандал з 59 ОМПБр

Нагадаємо, парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук закликала звільнити командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука, звинувативши його в "егоїзмі і сліпому кар'єризмі". Також "Пташка" звернулася до президента Володимира Зеленського та закликала його провести перевірку в 59-й ОМПБр. Вона акцентувала, що понад рік як парамедикиня перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка.

"За час нашої співпраці командували бригадою славнозвісний Сухаревський Вадим Олегович та професіонал військової справи Стеценко Максим Олександрович. Але в звʼязку з «геніальними» посадовими рішеннями та родинними звʼязками вищого військового керівництва з Шевчуком Богданом Володимировичем, останнього було призначено на посаду кбр 59 ОМПБр з квітня 2024 року. Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу Вас, пане Верховний Головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх «незгодних» командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом."

За її словами, після призначення через "родинні зв'язки" вищого військового керівництва Богдана Шевчука на посаду командира 59 ОМПБр з квітня 2024 року виникли проблеми. Зазначала, що відбувалося усунення всіх "незгодних" командирів. "Пташка" підкреслила, що через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука, вона була змушена припинити співпрацю з цією бригадою.

"Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість - опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною. Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера - не пусті слова. Принаймні такими вони не повинні бути."

Також "Пташка" писала про те, що на її заклик досить оперативно відгукнулися і почали перевірку. Вона наголосила, що «свідома до всіх ризиків, на які наразила себе». Катерина Поліщук вважає, що "краще так, ніж все життя боятись і мовчати". Вона підкреслила, що безглузді невиправдані втрати коштують для країни в сотні разів більше, ніж її безпека і спокій.

"Пояснюю один раз для всіх: моєю метою не було підняти свою впізнаваність та засвітитись по телевізору на гострій темі. Я звернула увагу на проблему, її почули та комісія вже знаходиться в 59. Ми чекаємо результатів перевірки. Це була основна моя мета. Не звинувачувати, не викликати суспільну ненависть чи цькування, а по закону розібратись та вжити заходів. На цьому етапі я свою роботу зробила. Роловину своєї служби я провела в окопі, половину - в командуванні людьми. Тому мої три роки військового досвіду на різних рівнях дозволяють мені НЕ ОЦІНЮВАТИ такі речі, А ЗВЕРТАТИСЬ ДО ЛЮДЕЙ З СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ОСВІТОЮ ТА ПОВНОВАЖЕННЯМИ, щоб вони зробили це більш професійно."

Результати перевірки 59-ї ОМПБ

Примітно, що робоча група, яка проводила перевірку в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, не виявила випадків видання злочинних наказів. Про це йдеться в повідомленні Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Перевірка проводилася за дорученням Сирського для перевірки фактів, про які писала захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук з позивним "Пташка".

"Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною".

Зазначається, що керівництвом ЗС України ухвалено "належні рішення та вжито низку заходів", спр ямованих на попередження подібних випадків. "Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності".

Інші скандали у 59-й бригаді

Примітно, що це не перший скандал, який виникає у 59-бригаді. Раніше там стався конфлікт через неналежну якість надання допомоги на рівні медроти. Про це повідомила начальниця медслужби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова. За словами військовослужбовиці, її звернення майже проігнорували.

"Ситуація. Я - начальник медслужби батальйону Вовки Да Вінчі - пишу своєму "старшому начальнику" коментар щодо неналежної якості надання допомоги на рівні медроти та сумніву у фаховості та обізнаності в протоколах одного з анестезіологів стаб.пункту. Старший начальник у обличчі начальника медичної служби 59 бригади - ціла пані майор Аліна Євгенівна Осієвська відповідає на це цитатою з часів ВКонтакте."

Аліна Михайлова також показала, як саме відповіла ця начальниця: "Якщо довго сидіти біля річки, то можна побачити, як по ній попливуть трупи ваших ворогів. Східна мудрість. Гарного дня і вам", було написано у повідомленні.

Активістка додала, що такі слова можна розцінювати як погрозу, тому вона звернулася до командування бригади, яке вже відреагувало.

"Я можу це розцінювати як погрозу? Як відповідь "нам по**й, не за***буйте"? Розʼяснення, мабуть хотілось би отримати, але думаю "старший начальник" відповість далі анекдотом з газетки "порадниця".

Пізніше парамедикиня повідомила, що командування вже відреагувало на такий інцидент.

Кофлікти в ЗСУ

Нагадаємо, що звинувачення на адресу командирів і навіть цілих генералів ЗСУ були і раніше. Так начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич із позивним "Тавр" звинуватив генерала ЗСУ Юрія Содоля у провальній обороні на Харківщині. Саме з його публікації у соцмережах та звернення до ДБР і спалахнув скандал навколо Содоля. Примітно, що Кротевич тоді не називав прізвище генерала.

За словами Тавра, спершу він намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству, проте більшості це байдуже.

Рубікон перейдений

Також Кротевич додав, що світ посилає покидьків, щоб згуртувати людей і для нього особисто – рубікон вже перейдений. Військовий запевнив, що це його особисте рішення – написати до ДБР про цього генерала ЗСУ. Крім того, “азовець” наголосив, що цю людину ненавидять 99% військових. Згодом УП з посиланням на власні джерела повідомила, що мова йде про Содоля. І навіть це ще не все, в чому насправді військові звинувачують Содоля. Журналісти The Washington Post отримали доступ до тексту документа, який Кротевич відправив до ДБР..

Військові не мовчать

Не змовчали й інші військові. Зокрема, проєкт Радіо Свобода “Свобода Live” запитав про репутацію Содоля у ветерана російсько-української війни Олега Симороса. З його слів, колишній командувач Об'єднаних сил був людиною, яка "воювала людським ресурсом".

Гучна заява морпіха про Содоля

Крім того, блогер та волонтер Стерненко закидав Содолю прорахунки на посаді очільника Морської піхоти. Йдеться про начебто неналежну організацію логістичного забезпечення українського плацдарму в Кринках на Херсонщині. Аж тут 26 червня у розмові з LIGA.net один із морпіхів, який погодився розповісти про проблеми з командуванням корпусу морської піхоти та наступом на Кринках, озвучив цитату Содоля.

Генерал Юрій Содоль та начтабу "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич

Не цінував нікого?!

Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо, стверджує боєць. І додaв: Содоль нібито не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський.

Репер Ярмак про Содоля

До слова, на ці заяви відреагував і відомий український репер-військовий Ярмак. У соцмережі він опублікував скрін статті, де морпіх анонімно розповів про методи командування Содоля, і коротко написав:

Содоль у ВРУ

Тут варто пригадати виступ Содоля у Верховній Раді, коли нардепи все ніяк не могли ухвалити мобілізаційний законопроєкт, але все ж зробили це.

Генерал не дослухався до підлеглих?

Але чомусь своїх вже діючих командирів, за словами хлопців, Содоль не слухав, ще один морпіх у коментарі ліга нет акцентував увагу на неприйнятному ставленні до бійців та офіцерів з боку генерала.

Зеленський зняв Содоля

Тим не менш, навіть кілька позитивних відгуків не змогли забезпечити Содолю подальше перебування на посаді і 24 червня Зеленський у черговому зверненні до українців заявив - замінив генерала.

Що далі?

Але історія з Содолем так і не вирішилась. Кротевич подав до суду на ДБР. Каже, що попри інформацію, яку він озвучив, справу щодо Содоля не відкривають, втім Тавр здаватися не збирається. Далі і дійсно справі мають надати оцінку вже правоохоронні органи, але такий шквал хейту явно зчинився не на рівному місці. Суспільство також хвилює питання – що буде далі, чи справді понесуть відповідальність всі ті високопосадовці ЗСУ, вина яких буде доведена?

Нагадаємо, комбрига 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Івана Голішевського знімають з посади і хочуть відправити викладати до університету.

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