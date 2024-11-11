Росія накопичила ракети та готується до масованих обстрілів - експерт

Росія проводить імітаційні ракетні пуски, щоб підтримувати авіацію в постійній готовності.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова", - написав він.

Він повідомив, що росіяни відпрацьовують тактику ракетних пусків з імітацією, щоб підтримувати авіацію в постійній готовності до дій. Ворог також використовує ці дії для психологічного тиску.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада в Києві тривала 4,5-годинна повітряна тривога через атаку ударних БпЛА, запущених російською армією.

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