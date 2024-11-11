Россия накопила ракеты и готовится к массированным обстрелам — ЦПД

Россия производит имитационные ракетные пуски, чтобы поддерживать авиацию в постоянной готовности.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам. Ракета хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация также готова", — написал он.

Он сообщил, что россияне отрабатывают тактику ракетных пусков с имитацией, чтобы поддерживать авиацию в постоянной готовности к действиям. Враг также использует эти действия для психологического давления.

Напомним, в ночь на 11 ноября в Киеве продолжалась 4,5-часовая воздушная тревога из-за атаки ударных БпЛА, запущенных российской армией.

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