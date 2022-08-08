Росія вдарила по Дніпропетровщині ракетами Х-59 (фото)

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

У ніч проти 8 серпня російська армія била по Дніпропетровській області ракетами Х-59 та "Градами". Під удар потрапили Нікопольський та Криворізький райони.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, по Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. Там понівечені дев'ять житлових будинків.

Нікопольський район Росія атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді окупанти стріляли з "Градів" - 20 прильотів ворожих реактивних снарядів.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, на Вінниччині вчасно не спрацювала система оповіщення про ракетну небезпеку, через це є потерпілі.

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