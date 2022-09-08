Росія вдарила по Нікополю: понівечені 11 будинків (фото)

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Російська армія у ніч проти 8 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Внаслідок атаки РФ у Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Обірвана лінія електропередачі.
У Марганецькій громаді пошкоджене підприємство. Масштаби руйнування з'ясовуються.
Нагадаємо, у поліції показали залишки ракети, якою Росія вдарила по Кривому Рогу.
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