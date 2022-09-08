За добу російські окупанти вбили сім мирних жителів в Донецькій області - ОВА

За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито сім мирних жителів.

Про це 8 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 - у Слов'янську, 2 - у Мар'їнці, 1 - у Галицинівці та 1 - у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте ЗСУ відбили атаки окупантів на 8 ділянках на Донеччині - Генштаб

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 197-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: