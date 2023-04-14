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Росіяни обстріляли Бахмут забороненими фосфорними снарядами (відео)

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Росіяни обстріляли Бахмут забороненими фосфорними снарядами (відео)

Загарбники обстріляли Бахмут забороненою зброєю / Фото: із соцмереж

У Бахмуті тривають найзапекліші бої на фронті.

У четвер ввечері, 13 квітня, загарбники обстріляли Бахмут, що на Донеччині, фосфорними запалювальними снарядами.

Відповідне відео опублікували українські Telegram-канали.

Використання таких боєприпасів поблизу чи всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією з 1977-го року. Таке рішення ухвалене через високу температуру горіння снарядів, що призводить до плавлення металу, дерева, тіл тварин і людей. Ця зброя особливо небезпечна у радіусі 150 метрів від епіцентру вибуху.

Раніше ми повідомляли, що окупанти, ймовірно, застосували фосфорні снаряди під час обстрілу Херсона

Нагадаємо, зараз тривають найзапекліші бої за Бахмут і Мар’їнку. Протягом доби, 13 квітня, російські окупанти завдали по території України 11 авіаційних ударів і здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Дата публікації
Перегляди
493
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