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Окупанти обстріляли Херсон фосфорними боєприпасами (відео) - ЦНС

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Окупанти обстріляли Херсон фосфорними боєприпасами (відео) - ЦНС

ілюстративне зображення / Фото: https://donpress.com

Завдаючи удару по звільненому українськими військами місту, росіяни, очевидно, застосували заборонені міжнародною конвенцією снаряди.

У п’ятницю, 23 грудня, російські окупанти завдали удари по Херсону з реактивної і ствольної артилерії. При цьому вони, ймовірно, застосували заборонені фосфорні боєприпаси.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, опублікувавши відповідне відео.

У ЦНС нагадали, що російські війська щодня тероризують Херсон і райони на правому березі Дніпра після того, як ці території звільнили ЗСУ. 

Сьогодні окупанти нанесли удари по місту, використовуючи фосфорні боєприпаси.

"Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни. Проте росіяни і надалі продовжують підтверджувати своє реноме терористів, атакуючи цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти 21 грудня 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

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Дата публікації
Перегляди
315
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