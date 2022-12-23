Окупанти обстріляли Херсон фосфорними боєприпасами (відео) - ЦНС

Завдаючи удару по звільненому українськими військами місту, росіяни, очевидно, застосували заборонені міжнародною конвенцією снаряди.
У п’ятницю, 23 грудня, російські окупанти завдали удари по Херсону з реактивної і ствольної артилерії. При цьому вони, ймовірно, застосували заборонені фосфорні боєприпаси.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву, опублікувавши відповідне відео.
У ЦНС нагадали, що російські війська щодня тероризують Херсон і райони на правому березі Дніпра після того, як ці території звільнили ЗСУ.
Сьогодні окупанти нанесли удари по місту, використовуючи фосфорні боєприпаси.
"Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни. Проте росіяни і надалі продовжують підтверджувати своє реноме терористів, атакуючи цивільне населення", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: