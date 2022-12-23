Окупанти обстріляли Херсон фосфорними боєприпасами (відео) - ЦНС

У п’ятницю, 23 грудня, російські окупанти завдали удари по Херсону з реактивної і ствольної артилерії. При цьому вони, ймовірно, застосували заборонені фосфорні боєприпаси.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, опублікувавши відповідне відео.

У ЦНС нагадали, що російські війська щодня тероризують Херсон і райони на правому березі Дніпра після того, як ці території звільнили ЗСУ.

Також читайте Росіяни знищують Херсон запальними снарядами: один з обстрілів бачила знімальна група ТСН

Сьогодні окупанти нанесли удари по місту, використовуючи фосфорні боєприпаси.

"Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни. Проте росіяни і надалі продовжують підтверджувати своє реноме терористів, атакуючи цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: