Росіяни стрімко втрачають бойові літаки в Україні – британська розвідка

Окупанти втратили щонайменше чотири бойові літаки в Україні протягом останніх 10 днів.

Російська армія перед вторгненням до України мала значну перевагу в авіації. Але не змогла нею скористатися. А після значних втрат тепер взагалі обмежила її використання.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

"Це зростання втрат частково є результатом того, що російські ВПС наражаються на більший ризик, відколи вони намагаються надавати безпосередню повітряну підтримку російським наземним силам під тиском українського наступ", - зазначили у британській розвідці.

Існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією противника та потрапили в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко просувалися.

За даними Генштабу, станом на ранок, 19 вересня, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 54 650 військовослужбовців.

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