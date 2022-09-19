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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 18 вересня, військові РФ вбили двох мешканців регіону. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинула 861 особа.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули троє людей - у Торецьку, Ягідному та Богородичному. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, вісім людей зазнали поранень. Найбільше постраждалих - у Бахмуті та Нью Йорку - по двоє мешканців. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині поранено 2161 людина.

Нагадаємо, розпочалась 208 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
222
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