Росіяни обстріляли ракетами Миколаїв: що відомо про наслідки ворожих "прильотів"

Зафіксовано дев'ять прильотів по Миколаєву. Росіяни обстріляли місто ракетами з тимчасово окупованої Херсонщини. Це зафіксували камери спостереженння. Про "прильоти" повідомив зранку і міський голова Олександр Сєнкевич.

Про те, як минула ніч у регіоні, розповіли у сюжеті ТСН.

За словами мера, одна з ракет поцілила у двір приватного будинку. Там ущент зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. Крім того, на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі.

Околицю Миколаєва накрили касетними боєприпасами, зокрема і ту частину, де розташовані відразу три медичних заклади. У лікарнях паєнти, яких часто немає змоги звідси вивезти. На місці атак вже працюють фахівці, аби ліквідувати наслідки ворожих атак. До слова, цього разу планують до холодів вставити нові шибки, полагодити двері. "Було близько чотирьох вибухів. Постраждало три медичні установи на території міста Миколаїв, великих пошкоджень немає, вибиті окна, також двері і єдиничні осколкові враження фасаду", - каже керівник управління охорони здоров'я ОВА Максимом Безносенко.

Зачепило і гаражні кооперативи. Декілька машин достатньо сильно посікло скалками. Одному авто приліт прийшовся просто в дах і машина згоріла повністю дуже швидко. За іронією долі, власник в неї новий, чоловік лише встиг купити, поставити під гараж - от приміщення побило, а машина згоріла.

По сусідству прилетіло в гараж, де зберігалися автомобільні покришки. Там теж фактично немає чого рятувати. Власники кажуть, що була комендантська година і тільки на ранок дізналися, що їхні скромний бізнес з автозапчастин тепер прогорів в прямому сенсі. Вибухова хвиля винесла шибки в одному з невеличких магазинчиків, але не зважаючи на це вийшли на роботу.

ТСН поспілкувалася з українськими артилеристами, які тримають частину лінії фронту. З їхніх слів, російських військ та техніки стало більше. А для артилерії це означає, що і мішеней стало більше. Військові нагадують, що південний напрямок дуже складний - степовий. Саме тому наступ на півдні нелегкий, ворог не хоче втікати - як на Харківщині. Оборонці просять всіх набратися терпіння і не чекати швидких перемог, бо до війни потрібно підходити з розумом, аби мінімізувати наші втрати.

"На жаль, мішеней забагато, мішеней більше, ніж у людей часу. Роботи вистачає на роки вперед: техніка, склади боєприпасів, будівлі, в яких вони мешкають, усі окопи і бліндажі, техніка, яка схована по посадках. Останнє, що ми вразили, - це скалд, який 3-4 години вибухав. Росіян стало трохи більше, вони перетянули більші колони техніки", - розповів один з військових.

Дуже допомагає військовим підтримка людей з тилу, без цього ніяк. Приміром, великий монітор для спостереження за ворогом, купила дівчинка Вікторія. Вона збирала собі на ролики, але вирішила віддати гроші на корисну річ, яка дозволяє краще бачити ворогів і ефективніше знищувати його.

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