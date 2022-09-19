Россияне стремительно теряют боевые самолеты в Украине – британская разведка

Оккупанты потеряли, по меньшей мере, четыре боевых самолета в Украине за последние 10 дней.

Российская армия перед вторжением в Украину имела значительное преимущество в авиации. Но не смогла ею воспользоваться. А после значительных потерь теперь вообще ограничила ее использование.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"Этот рост потерь частично является результатом того, что российские ВВС подвергаются большему риску, с тех пор как они пытаются оказывать непосредственную воздушную поддержку российским наземным силам под давлением украинского наступление", — отметили в британской разведке.

Есть реальная вероятность того, что некоторые самолеты заблудились над территорией противника и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линии фронта быстро продвигались.

По данным Генштаба, по состоянию на утро, 19 сентября, общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 650 военнослужащих.

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