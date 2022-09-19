Зеленський відреагував на обстріл Південноукраїнської АЕС та показав момент вибуху

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл російськими окупантами Південноукраїнської АЕС.

Глава держави також опублікував відео моменту вибуху на ПАЕС.

"Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - наголосив Зеленський.

Варто зазначити, що російська армія в ніч проти 19 вересня ракетами вдарила по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. У результаті обстрілу відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі, як наголошується, всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 208-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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