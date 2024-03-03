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Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: що відомо

Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: що відомо

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

На місці "прильоту" виникла пожежа.

Вночі проти неділі, 3 березня, російська окупаційна армія завдали ракетного удару по Дніпру. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне – без жертв. Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру", - йдеться у дописі.

За словами очільника ОВА, на місці російської атаки сталося займання. Вогонь вдалося приборкати.

Крім того, вночі на Нікополь росіяни скерували дрон-камікадзе, а артилерії ворог вдарив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. Тут пошкоджено дачний будинок. 

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Повітряна тривога також була оголошена у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях і вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.

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