Росіяни знову обстріляли Чернігівщину з артилерії

Чернігівська область піддалась обстрілам з території Російської Федерації.
У неділю вранці, 26 червня, окупанти в черговий раз обстріляли Чернігівську область з території Росії.
Про це повідомляє ОК "Північ".
"Близько 05 години ранку в районі населеного пункту Горськ було зафіксовано 8 вибухів (виходів) і 8 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чутно 10 вибухів (приходів) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.
Втрат серед військових і техніки немає. Інформація про загиблих або поранених з боку мирного населення не надходила.
Нагадаємо, з-під завалів обстріляного росіянами будинку в Києві дістали семирічну дівчинку (фото).
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