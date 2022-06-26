Росіяни знову обстріляли Чернігівщину з артилерії

Чернігівська область піддалась обстрілам з території Російської Федерації.

У неділю вранці, 26 червня, окупанти в черговий раз обстріляли Чернігівську область з території Росії.

Про це повідомляє ОК "Північ".

"Близько 05 години ранку в районі населеного пункту Горськ було зафіксовано 8 вибухів (виходів) і 8 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чутно 10 вибухів (приходів) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед військових і техніки немає. Інформація про загиблих або поранених з боку мирного населення не надходила.

Нагадаємо, з-під завалів обстріляного росіянами будинку в Києві дістали семирічну дівчинку (фото).

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