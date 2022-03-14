Російські окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви

Ворог наступав вночі.

Російські окупаційні війська вночі проти 14 березня завдали ракетного удару по Краматорську.

Про це повідомив голова Краматорської міської ради Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, загинули двоє людей.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація завдала ракетного удару по Житомирській області. Зазначається, що російські окупанти атакували селище міського типу Ставище Житомирського району. Ракетний удар було завдано по адміністративним будівлям.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.