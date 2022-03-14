Российские оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы

Враг наступал ночью.

Российские оккупационные войска ночью, 14 марта, нанесли ракетный удар по Краматорску.

Об этом сообщил глава Краматорского городского совета Александр Гончаренко.

По предварительной информации, погибли два человека.

Ранее стало известно, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по Житомирской области. Отмечается, что российские оккупанты атаковали поселок городского типа Ставище Житомирского района. Ракетный удар был нанесен по административным зданиям.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.