Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Під вогнем - Дніпро.

Про це повідомили в пресслужбі повітряного командування "Схід".

Як стало відомо, вибуху у передмісті пролунали близько 13:34. Всього було чутно три вибухи, пишуть в соцмережах містяни.

Пізніше виявилося, що відпрацювало ППО.

“Дніпро. Працює ППО. Дотримуємось заходів безпеки”, - розповіли в повітряному командуванні "Схід".

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти повісили чоловіка у власному дворі, а іншого катували гарячою праскою.

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