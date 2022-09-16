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Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Окупанти 16 вересня завдали ракетного удару по Дніпру. Спрацювало ППО.

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Під вогнем - Дніпро.

Про це повідомили в пресслужбі повітряного командування "Схід".

Як стало відомо, вибуху у передмісті пролунали близько 13:34. Всього було чутно три вибухи, пишуть в соцмережах містяни.

Пізніше виявилося, що відпрацювало ППО.

“Дніпро. Працює ППО. Дотримуємось заходів безпеки”, - розповіли в повітряному командуванні "Схід".

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти повісили чоловіка у власному дворі, а іншого катували гарячою праскою.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
799
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