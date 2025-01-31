Ворог - за два кілометри: жителів Мирнограда закликали рятуватися

У місті немає електрики, питної води та газу.

У понівеченому Мирнограді Донецької області, де залишилося близько трьох тисяч людей, правоохоронці щодня проводять евакуацію під постійними обстрілами. Через майже повну відсутність мобільного зв’язку поліцейські обходять домівки та сповіщають про евакуацію через гучномовці.

Про це повідомили у поліції регіону.

До початку повномасштабної війни у місті проживало понад 46 тисяч людей. Нині Мирноград перетворився на зону руйнувань: знищено підприємства, авіабомби зруйнували лікарню, а мікрорайони на околицях розбиті вщент.

"Люди рятуються з двома пакетами в руках, а коли можна було виїхати зі всіма речами – відмовлялися. Ми об’їжджаємо місто щодня, щоб переконати їх, що життя важливіше за все", — розповів поліцейський Володимир Червінчак.

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Правоохоронці запевняють, що дітей у місті більше немає, але перевіряють, чи не повернулися деякі родини назад у небезпеку.

Поліція продовжує допомагати місцевим жителям: доставляє гуманітарну допомогу, продукти та воду, а також евакуює поранених.

"Діти та онук плачуть і просять, щоб бабуся була поряд", — розповідає місцева мешканка, яка все ще не наважується покинути домівку, але записує телефон евакуаційної групи поліції.

Правоохоронці повернуться до неї знову, сподіваючись на те, що жінка все ж зважиться на евакуацію та возз’єднається з родиною у безпечному регіоні.

Нагадаємо, у Мирнограді, планують провести перевірку домівок через випадки, коли батьки не повідомляють про дітей під час евакуації.

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