Враг - в двух километрах: жителей Мирнограда призвали спасаться

В городе нет электричества, питьевой воды и газа.

В изуродованном Мирнограде Донецкой области, где осталось около трех тысяч человек, правоохранители ежедневно проводят эвакуацию под постоянными обстрелами. Из-за почти полного отсутствия мобильной связи полицейские обходят дома и сообщают об эвакуации через громкоговорители.

Об этом сообщили в полиции региона.

До начала полномасштабной войны в городе проживало более 46 тысяч человек. В настоящее время Мирноград превратился в зону разрушений: уничтожены предприятия, авиабомбы разрушили больницу, а микрорайоны в окрестностях разбиты до основания.

"Люди спасаются с двумя пакетами в руках, а когда можно было выехать со всеми вещами — отказывались. Мы объезжаем город каждый день, чтобы убедить их, что жизнь важнее всего", — рассказал полицейский Владимир Червинчак.

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Правоохранители уверяют, что детей в городе больше нет, но проверяют, не вернулись ли некоторые семьи обратно в опасность.

Полиция продолжает оказывать помощь местным жителям: доставляет гуманитарную помощь, продукты и воду, а также эвакуирует раненых.

"Дети и внук плачут и просят, чтобы бабушка была рядом", — рассказывает местная жительница, которая все еще не решается покинуть дом, но записывает телефон эвакуационной группы полиции.

Правоохранители вернутся к ней снова, надеясь, что женщина все же решится на эвакуацию и воссоединится с семьей в безопасном регионе.

Напомним, в Мирнограде, планируют провести проверку домов из-за случаев, когда родители не сообщают о детях во время эвакуации.

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