Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

Станом на 2 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 2​79 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 510 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу близько 279 080 (+510) осіб

танків – 4717 (+15)

бойових броньованих машин – 9000 (+9)

артилерійських систем – 6525 (+48)

РСЗВ – 801 (+3)

засобів ППО – 540 (+3)

літаків – 316

гелікоптерів – 316

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5061 (+18)

крилатих ракет – 1529

кораблів/катерів – 20

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 8909 (+26)

спеціальної техніки – 938 (+5)

Раніше Генштаб повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході й півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Читайте також: