Статистика інсультів приголомшує: в МОЗ розповіли про наслідки війни

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні у вівторок, 11 червня, повідомив, що після початку повномасштабної війни в Україні інсульти перейшли в іншу вікову категорію.

Про це пише "Interfax-Україна".

"Я можу зараз зайти в дискусію і показати цифри зростання інсультів, до чого призводять саме стресові ситуації, в яких ми перебуваємо. Ми вже сьогодні можемо підтвердити дослідження минулих років, що в країні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років", – заявив міністр.

Він додав, що у важких стресових ситуаціях інсульти "отримує зовсім інша вікова категорія".

Нагадаємо, за даними спеціалістів, ішемічний інсульт, найпоширеніший тип, коли тромб перешкоджає притоку крові до мозку, до кінця цього десятиліття забиратиме до 6,4 мільйона життів на рік.

Читайте також: