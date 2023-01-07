У ГУР показали, як добровольці з Чечні допомагають нищити окупантів у Бахмуті (відео)

Українська розвідка показала, як чеченські добровольці знищують окупантів у Бахмуті на Донеччині.

Чеченські добровольці у Бахмуті Донецької області допомагають українським військовим знищувати російських загарбників.

Відповідне відео оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що добровольці з Чечні захищають Україну у складі Інтернаціонального легіону ГУР Міноборони. Серед добровольців – герой ічкерійського народу Абдул Хакім, який зараз воює у Бахмуті.

Абдул Хакім до повномасштабного російського вторгнення керував групою "Аджнад аль-Кавказ" в Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія –добровольчого підрозділу в складі українського Інтернаціонального легіону ГУР МО.

Бої біля Бахмута

Від початку повномасштабного вторгнення і станом на 7 січня 2023 року Збройні сили України знищили 110 740 росіян-окупантів.

Ворог зазнає великих втрат на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському. Так, росіяни основні зусилля зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону.

У британській розвідці зазначили, що ділянка фронту поблизу Кремінної Луганської області може стати загрозою для росіян на Бахмутському напрямку.

Траса Сватове-Кремінна (Луганська область), за допомогою якої постачаються російські війська, вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для окупантів.

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