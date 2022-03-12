У Харкові влада вимушено переселяє людей до укриттів

Тріскучі морози ускладнюють ситуацію в місті і області.

Важка ситуація на Харківщині - через обстріли і морози тисячі будинків залишилися без тепла. Ворог продовжує бомбити житлові райони. Місцева влада вимушено переселяє людей в укриття.

Про це йдеться в ТСН.

Чорний дим охопив чи не усе місто Дергачі. Його звільнили від окупантів лише 3 дні тому і вони тепер схоже, мстяться. Усю ніч та зранку росіяни обстрілювали житлові будинки, влучили у відділення екстреної допомоги та будинок культури. Загинули щонайменше троє людей. Без газу, світла і тепла - усі будинки міста, в якому до війни жило майже 18 000 людей. Через морози та обстріли відновлення мереж затягнеться на тижні.

Рашистськими «подарунками» усіяні усі дороги у Дергачах. А менші снаряди люди знаходять на подвір’ях та горищах.

В Харківській області через обстріли тисячі будинків залишилися без тепла

Горить і у Харкові, снаряд прилетів зранку. Місто знов почали обстрілювали о 5-їй - артилерійськими та мінометними снарядами. Нині один зі спальних районів Харкова - П’ятихатки - повністю непридатний до життя. Там немає ані світла, ані опалення. А на вулиці мінус 20. Попри обстріли та мороз комунальники таки намагаються щось полагодити.

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«Включити не можемо, розбито все. Вирішили прокласти по вулиці нову теплотрасу. Найголовніше - ми запитаємо школу, там бомбосховище», - кажуть комунальники.

Людей з холодних квартир переселили до укриттів. Волонтери роздають їжу та теплі речі. Попри все люди намагаються гуртуватися, адже вірять у наших захисників. Аби підняти настрій – співають.

Тим часом Збройні сили та тероборона тримають оборону та зачищають Харків від диверсантів. «Бійці тероборони Харкова затримали на метро Героїв праці двох осіб, які переміщались по вулиці, під час дії комендантської години. При обшуку у них знайшли документи, мобільні телефони та бойову зброю без відповідного дозволу. При поверхневому огляді - документи мали явний вигляд підробних», - каже голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

За останні кілька днів росіян не просунулись у своїх позиціях ні на метр, каже очільник області. А безпілотники, які почали з’являтися в небі над Харковом наші військові вправно знищують.