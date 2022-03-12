"Не маємо права зменшувати енергію свого спротиву" - Зеленський про перемоги України

Президент України Володимир Зеленський закликав українців продовжувати боротьбу проти російського окупанта.

Про це він заявив у відеозверненні до українці.

"Українці, хочу, щоб ви мене зрозуміли правильно. Ми маємо надзвичайні успіхи. Те, як увесь український народ чинить спротив цим загарбникам вже увійшло в історію. Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би нам складно не було. Не маємо права зменшувати енергію свого спротиву.

Ворог заводить на нашу територію нові й нові колони. Вони шукають повсюди бійців для себе, резервістів, строковиків, найманців. Вони намагаються взяти нас кількістю. Кількістю бійців, кількістю техніки, використовують терор, щоб зламати нас, зламати нашу віру в перемогу і Україну.

Я впевнений, в них це не вийде. Це не дасть їм результату, але щоб у них не вийшло, ще треба боротись, ще треба бути зосередженими, ще треба усім нам, усім українцям і надалі зосереджено працювати на оборону нашої держави. Працювати разом, без внутрішніх розколів. Підтримуючи одне одного. По всій Україні: від Ужгорода до Мелітополя, від Чернігова до Маріуполя, від Львова до Харкова. Саме так, як ми всі робимо вже 17 день війни", - заявив Володимир Зеленський.