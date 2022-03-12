У Грузії пройдуть масштабні навчання з НАТО: що відбудеться

Спільні навчання Сил оборони Грузії та НАТО пройдуть 20-25 березня.
У Грузії відбудуться масштабні навчання з НАТО. Участь у них візьмуть 23 країни-члени партнерів НАТО.
Про це пише видання “Грузія. Online”.
Спільні навчання Сил оборони Грузії та НАТО відбудуться 20-25 березня. У рамках навчань учасники розвиватимуть навички планування операцій за допомогою комп'ютерного моделювання, обмінюються знаннями та досвідом.
"Навчання допоможуть підвищити оперативну сумісність між військовослужбовцями Грузії та країн-членів та партнерів НАТО", - заявили в Міноборони Грузії.
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