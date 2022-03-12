В Грузии пройдут масштабные учения с НАТО: что состоится

Совместные учения Сил обороны Грузии и НАТО пройдут 20-25 марта.
В Грузии пройдут масштабные учения с НАТО. Участие в них примут 23 страны-члена партнеров НАТО.
Об этом пишет издание “Грузия. Online”.
Совместные учения Сил обороны Грузии и НАТО состоятся 20-25 марта. В рамках учений участники будут развивать навыки планирования операций с помощью компьютерного моделирования, обмениваются знаниями и опытом.
“Учения помогут повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и стран-членов и партнеров НАТО”, — заявили в Минобороны Грузии.
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