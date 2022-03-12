В Харькове власти вынужденно переселяют людей в укрытие

Трескучие морозы усложняют ситуацию в городе и области.

Трудная ситуация в Харьковской области — из-за обстрелов и морозов тысячи домов остались без тепла. Враг продолжает бомбить жилые районы. Местные власти вынужденно переселяют людей в укрытие.

Об этом говорится в ТСН.

Черный дым охватил весь город Дергачи. Его освободили от оккупантов только 3 дня назад и они теперь похоже, мстят. Всю ночь и утром россияне обстреливали жилые дома, попали в отделение экстренной помощи и здание культуры. Погибли по меньшей мере три человека. Без газа, света и тепла – все дома города, в котором до войны жило почти 18 000 человек. Из-за морозов и обстрелов восстановление сетей затянется на неделе.

Рашистскими «подарками» усеяны все дороги в Дергачах. А меньшие снаряды люди находят во дворах и чердаках.

Горит и в Харькове, снаряд прилетел с утра. Город снова начали обстреливать в 5 — артиллерийскими и минометными снарядами. В настоящее время один из спальных районов Харькова – Пятихатки – полностью непригоден к жизни. Там нет ни света, ни отопления. А на улице минус 20. Несмотря на обстрелы и мороз, коммунальщики пытаются что-то починить.

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«Включить не можем, разбито все. Решили проложить по улице новую теплотрассу. Самое главное – мы спросим школу, там бомбоубежище», – говорят коммунальщики.

Людей из холодных квартир переселили в укрытия. Волонтеры раздают еду и теплые вещи. Несмотря на все, люди пытаются сплачиваться, ведь верят в наших защитников. Чтобы поднять настроение – поют.

Между тем, Вооруженные силы и терроборона держат оборону и зачищают Харьков от диверсантов. «Бойцы терробороны Харькова задержали на метро Героев труда двух человек, перемещавшихся по улице во время действия комендантского часа. При обыске у них обнаружили документы, мобильные телефоны и боевое оружие без соответствующего разрешения. При поверхностном осмотре — документы выглядели поддельными», — говорит председатель Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

За последние несколько дней россиян не продвинулись в своих позициях ни на метр, говорит глава области. А беспилотники, которые начали появляться в небе над Харьковом, наши военные умело уничтожают.