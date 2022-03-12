Беларусь отправила на границу с Украиной 5 батальонно-тактических групп

Беларусь отправила на границу с Украиной 5 батальонно-тактических групп

РБ направил военных для якобы разведки, патрулирования и охраны объектов.

Беларусь отправила на границу с Украиной 5 батальонно-тактических групп для якобы выполнения задач разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях.

Об этом заявил первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич.

"В настоящее время в соответствии с задачей, поставленной Главнокомандующим Вооруженными Силами, пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ нашего государства с целью недопущения проникновения на территорию Республики Беларусь со стороны Украины различных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", — заявил Гулевич.

Также в ближайшее время планируется осуществить их замену 5-ю батальонными тактическими группами.

Напомним, российские самолеты обстреляли Беларусь на границе с Украиной.

В Беларуси назвали фейком ракетный удар по их территории.

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