РБ направила військових для нібито розвідки, патрулювання та охорони об'єктів.
Білорусь відправила на кордон з Україною 5 батальйонно-тактичних груп для нібито виконання завдань розвідки, патрулювання, охорони об'єктів і оборони на дорожніх напрямках.
Про це заявив перший заступник Міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майор Віктор Гулевич.
"В даний час відповідно до завдання, поставленого Головнокомандувачем Збройними Силами, п'ять батальйонних тактичних груп спільно з органами прикордонної служби здійснюють прикриття південних кордонів нашої держави з метою недопущення проникнення на територію Республіки Білорусь з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин", - заявив Гулевич.
Також найближчим часом планується здійснити їхню заміну також 5-ма батальйонними тактичними групами.
Нагадаємо, російські літаки обстріляли Білорусь на кордоні з Україною.
У Білорусі назвали фейком ракетний удар по їхній території.
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