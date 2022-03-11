У Білорусі назвали фейком ракетний удар по їхній території

У Білорусі назвали фейком ракетний удар по їхній території

У Білорусі спростовують повідомлення України про ракетні удари.

У Міністерстві оборони Білорусі назвали фейком інформацію про нанесення ракетних ударів по їхній території.

Відповідна заява з'явилася після повідомлення Командування Повітряних сил Збройних України.

"Військове відомство заявляє, що інформація про завдання ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією і спробою розкачати білоруське суспільство", - пишуть в Міноборони Білорусі.

За їхysvb словами, ні засоби контролю та розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, які виконують завдання у цих районах, не підтверджують таку інформацію.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило інформацію.

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