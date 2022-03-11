В Беларуси назвали фейком ракетный удар по их территории

В Беларуси назвали фейком ракетный удар по их территории

В Беларуси опровергают сообщения Украины о ракетных ударах.

В Министерстве обороны Беларуси назвали фейком информацию о нанесении ракетных ударов по их территории.

Соответствующее заявление последовало после сообщения Командования Воздушных сил Вооруженных Украины.

"Военное ведомство заявляет, что информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество", — пишут в Минобороны Беларуси.

По их словам, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задания в этих районах, не подтверждают такую информацию.

Напомним, что советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что российские самолеты 11 марта в 14:40 атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной. Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило информацию.

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