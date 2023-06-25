У Києві та частині областей оголосили повітряну тривогу: мапа

Українців закликають негайно спуститись до укриттів.
У Києві та частині областей України у неділю, 25 червня, оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів.
Про це свідчить Карта повітряних тривог.
Повітряну тривогу ввечері, 25 червня оголосили у Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях та у місті Києві.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у Полтавській та Сумській областях існує загроза ударів дронами. У Київській, Чернігівській та Черкаській областях - ракетна небезпека.
Українців закликають бути у безпечних місцях до відбою тривог.
Нагадаємо, у ніч проти 24 червня країна-терористка Росія атакувала Київ ракетами. У Повітряних силах учочнили, що окупанти намагался атакувати столицю Х-101/555, які випустилаз району Каспію. У повітряному просторі навколо міста було знищено понад 20 ракет, за даними КМВА.
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