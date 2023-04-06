У Кремлі звільняють генералів через провальні операції на Донеччині - британська розвідка

Зокрема, нібито звільнили Мурадова після провального наступу на сході України.

З'явилася інформація, що Міноборони країни-агресорки Росії, ймовірно, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східної групи військ в Україні.

Про це повідомили у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"Він є найвищим російським військовим, звільненим у 2023 році. Втім, ймовірно, їх буде ще більше. Адже Росія й надалі не досягати своїх цілей на Донбасі", - наголошують британські розвідники.

За даними розвідки, Північна група військ під командуванням 50-річного Мурадова протягом останніх місяців зазнала важких втрат, оскільки його погано продумані атаки неодноразово не дозволяли захопити місто Вугледар Донецької області. Операції викликали різку суспільну критику з боку різних російських коментаторів, зокрема власні війська Мурадова, наголошують у Міноборони Британії.

До слова, Мурадов очолив ПГВ після його провальної спроби атакувати Київ із північного заходу під час початкового повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, днями у Білому домі заявили про нищівні втрати ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Керівництво "вагнерівців" не шкодує живої сили і кидає своїх військових у справжню "мʼясорубку".

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