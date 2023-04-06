Путін готує репресії на захоплених територіях України – ISW

Диктатор звинуватив Україну в загрозі цивільному населенню на окупованих територіях.

Президент Російської Федерації Володимир Путін, напевно, створює умови для репресій на окупованих територіях, прикриваючись "загрозами тероризму".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, Путін на засіданні Ради національної безпеки РФ 5 квітня назвав зусилля Росії щодо зміцнення контролю над окупованими територіями України "питанням внутрішньої безпеки та верховенства права".

Диктатор закликав до продовження економічної, правової та соціальної інтеграції окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації та наголосив на важливості російських "відновлювальних" зусиль на окупованих територіях для сприяння процесу інтеграції.

При цьому Путін звинуватив Київ у загрозі цивільному населенню на окупованих територіях та наголосив на нещодавніх "терористичних нападах" на окупаційних чиновників та "правоохоронні органи", посилаючись на напади українських партизанів.

На думку аналітиків, Путін помітно використав концепцію "тероризму" та загрози внутрішньої безпеки Росії для виправдання репресій усередині країни та на окупованих територіях.

Нагадаємо, на захоплених українських територіях окупанти створили мережу зі щонайменше 20 катівень. Зокрема, в Херсоні. Українські та міжнародні юристи стверджують, що така мережа для тортур - частина продуманої російської стратегії зі знищення української ідентичності.

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