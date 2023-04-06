Путин готовит репрессии на захваченных территориях Украины – ISW

Диктатор обвинил Украину в угрозе гражданскому населению на оккупированных территориях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, видимо, создает условия для репрессий на оккупированных территориях, прикрываясь "угрозами терроризма".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, Путин на заседании Совета национальной безопасности РФ 5 апреля назвал усилия России по укреплению контроля над оккупированными территориями Украины "вопросом внутренней безопасности и верховенства права".

Диктатор призвал к продолжению экономической, правовой и социальной интеграции оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и отметил важность российских "восстановительных" усилий на оккупированных территориях для содействия процессу интеграции.

При этом Путин обвинил Киев в угрозе гражданскому населению на оккупированных территориях и отметил недавние "террористические нападения" на оккупационных чиновников и "правоохранительные органы", ссылаясь на нападения украинских партизан.

По мнению аналитиков, Путин заметно использовал концепцию "терроризма" и угрозу внутренней безопасности России для оправдания репрессий внутри страны и на оккупированных территориях.

Напомним, на захваченных украинских территориях оккупанты создали сеть из, по меньшей мере, 20 застенков. В частности, в Херсоне. Украинские и международные юристы утверждают, что такая сеть для пыток – часть продуманной российской стратегии по уничтожению украинской идентичности.

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