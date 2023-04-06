В галактике произошел взрыв огромной звезды (видео)

Космический телескоп Хаббл прислал на Землю новое изображение галактики под названием UGC 2890, расположенной в 30 млн световых лет от нас. Эта спиральная галактика похожа на наш Млечный Путь и 14 лет назад астрономы увидели здесь взрыв сверхновой.

Об этом пишет Space.

Согласно сообщению NASA, космический телескоп Хаббл сделал небольшой перерыв в своих текущих научных наблюдениях за космосом и снял далекую спиральную галактику UGC 2890. Эта галактика имеет те же структурные особенности, что и наш Млечный Путь.

По словам ученых, еще в 2009 году в этой галактике взорвалась сверхновая огромная звезда, которая была по массе в 11-15 раз больше Солнца. Тогда астрономы описывали это событие как поразительный космический взрыв. Собственно взрыв сверхновой такой и есть, ведь во время этого события выделяется огромное количество энергии, а самая бывшая звезда становится чрезвычайно яркой. Ученые определили, что это был один из самых ярких известных взрывов сверхновой.

Звезды взрываются в конце своей жизни, когда в их ядрах прекращается термоядерная реакция, с помощью которой существует звезда. И в этом нет ничего удивительного.

Ранее стало известно, что американские ученые изучили выходящие из каменистой экзопланеты YZ Ceti b радиосигналы с помощью радиотелескопа Very Large Array. Оказалось, что эта близкая к нам планета, расположенная в 12 световых годах от Земли, имеет магнитное поле.

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