Похожая на Землю планета посылает радиосигналы - ученые

Американские ученые изучили выходящие из каменистой экзопланеты YZ Ceti b радиосигналы с помощью радиотелескопа Very Large Array. Оказалось, что эта близкая к нам планета, расположенная в 12 световых годах от нас, имеет магнитное поле.

Об этом пишет Live Science.

Наличие магнитных полей на экзопланете может говорить о потенциальной пригодности для жизни такого мира. Ведь если такого магнитного поля нет, то частицы звезды просто разрушат атмосферу, и жизнь здесь не сможет существовать.

Но ученые полагают, что планета YZ Ceti b не может быть пригодна для жизни, потому что она очень близко расположена к своей звезде и температура здесь очень высока. Также экзопланета совершает полный оборот вокруг своей звезды с такой скоростью, что год здесь длится всего 2 земных дня.

По словам ученых, YZ Ceti b находится настолько близко к своей звезде, что проходит сквозь исходящие от нее потоки плазмы. Но наличие магнитного поля у планеты способствует тому, что эта плазма отталкивается к звезде, взаимодействует с ее магнитным полем и появляются очень яркие вспышки с выбросами энергии.

Ученые считают, что удивительными обнаруженными ими радиосигналами были полярные сияния на звезде, созданные в результате взаимодействия с экзопланетой. По словам Себастьяна Пинеды из Университета штата Колорадо в Боулдере, США, на планете YZ Ceti b также должны появляться полярные сияния, если на ней есть атмосфера.

Напомним, ученые смогли обнаружить сразу три небольшие каменистые планеты на расстоянии 100 световых лет от нас. Две из них очень похожи на Землю и могут быть потенциально обитаемыми мирами. Третья планета также может иметь на поверхности жидкую воду.

Ранее ученые выяснили, что вокруг Солнца есть 59 планет, потенциально пригодных для жизни человека.

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