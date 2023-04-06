"Укрзализныця" сообщила о задержках поездов: список рейсов

Задерживаются не менее 8 рейсов.

В четверг, 6 апреля, в Украине задерживаются несколько поездов из-за осложнений погодных условий. В частности, из-за обледенения контактной сети на железной дороге восемь поездов курсируют с опозданием.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что несколько поездов догоняют опоздание в 30 мин. и больше. Список рейсов:

№715/716 Перемышль – Киев (+2:17);

№113/114 Харьков – Львов (+1:55);

№55/56 Киев-Пасс. – Ивано-Франковск (+0:45);

№129/130 Ворохта – Кременчуг (+0:39);

№149/150 Черновцы – Полтава-Юг. (+0:39);

№59/60 Киев-Пасс. – Чоп (+0:34);

№5/6 Запорожье – Ясиня (+0:32);

№49/50 Киев-Пасс. – Трускавец (+0:30).

"Если вы сейчас на борту опаздывающего поезда и имеете впереди пересадку, пожалуйста, оповестите нашего проводника, стюарда или горячую линию 0800503111, чтобы мы могли найти решение раньше времени", — просят у компании.

Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погоды 6 апреля. В частности, на западе прогнозировали умеренный мокрый снег и дождь, в Прикарпатье и Хмельнитчине — значительные осадки.

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