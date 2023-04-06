"Укрзализныця" сообщила о задержках поездов: список рейсов

Задерживаются не менее 8 рейсов.
В четверг, 6 апреля, в Украине задерживаются несколько поездов из-за осложнений погодных условий. В частности, из-за обледенения контактной сети на железной дороге восемь поездов курсируют с опозданием.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Отмечается, что несколько поездов догоняют опоздание в 30 мин. и больше. Список рейсов:
- №715/716 Перемышль – Киев (+2:17);
- №113/114 Харьков – Львов (+1:55);
- №55/56 Киев-Пасс. – Ивано-Франковск (+0:45);
- №129/130 Ворохта – Кременчуг (+0:39);
- №149/150 Черновцы – Полтава-Юг. (+0:39);
- №59/60 Киев-Пасс. – Чоп (+0:34);
- №5/6 Запорожье – Ясиня (+0:32);
- №49/50 Киев-Пасс. – Трускавец (+0:30).
"Если вы сейчас на борту опаздывающего поезда и имеете впереди пересадку, пожалуйста, оповестите нашего проводника, стюарда или горячую линию 0800503111, чтобы мы могли найти решение раньше времени", — просят у компании.
Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погоды 6 апреля. В частности, на западе прогнозировали умеренный мокрый снег и дождь, в Прикарпатье и Хмельнитчине — значительные осадки.
Читайте также:
- В Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы: что произошло
- Когда в Украину придет настоящая весна: синоптик назвал даты
- В небе над Украиной заметили пассажирский самолет: что об этом известно