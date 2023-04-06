У галактиці стався вибух величезної зірки (відео)

Космічний телескоп Габбл надіслав на Землю нове зображення галактики під назвою UGC 2890, розташованої на відстані 30 млн світлових років від нас. Ця спіральна галактика схожа на наш Чумацький Шлях і 14 років тому астрономи побачили тут вибух наднової.

Про це пише Space.

Згідно з повідомленням NASA, космічний телескоп Габбл зробив невелику перерву у своїх поточних наукових спостереженнях за космосом і зняв далеку спіральну галактику UGC 2890. Ця галактика має ті ж структурні особливості, що і наш Чумацький Шлях.

За словами вчених, ще 2009 року в цій галактиці вибухнула наднова величезна зірка, яка була за масою в 11-15 разів більша за Сонце. Тоді астрономи описували цю подію як вражаючий космічний вибух. Власне вибух наднової таким і є, адже під час цієї події виділяється величезна кількість енергії, а сама колишня зірка стає надзвичайно яскравою. Вчені визначили, що це було одніим із найяскравіших відомих вибухів наднової.

Зірки вибухають наприкінці свого життя, коли у їх ядрах припиняється термоядерна реакція, за допомогою якої існує зірка. І в цьому немає нічого незвичайного.

Раніше стало відомо, що американські вчені вивчили радіосигнали, що виходять із кам'янистої екзопланети YZ Ceti b, за допомогою радіотелескопа Very Large Array. Виявилося, що ця близька до нас планета, розташована за 12 світлових років від Землі, має магнітне поле.

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