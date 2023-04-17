Повістки можуть надсилати через "Дію": у Раді розповіли, що для цього потрібно

В Україні поки немає технічної можливості для того, щоб оцифрувати військовий облік.

Наразі повістки у застосунку "Дія" запускати не будуть. Утім, у майбутньому, цю ініціативу можуть реалізувати в Україні.

Про це повідомив члена Комітету ВР з питань нацоборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні в Україні немає технічної можливості для того, щоб оцифрувати військовий облік і запустити повістки у "Дії". Попри це, Веніславський припускає, що у майбутньому цю ініціативу реалізують.

"Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це проекти не в короткостроковій перспективі", - заявив Веніславський.

Зазначимо, що американське видання The Washington Post опублікувало дані "злитих" в Мережу засекречених матеріалів розвідки США. В одному з документів йдеться, що патова ситуація у війні Росії проти України призведе до того, що Україна оголосить "повну мобілізацію" населення.

Тим часом у ЗМІ розганяють повідомлення про те, що нові категорії чоловіків можуть мобілізувати в Україні найближчим часом. Адвокат Тарас Никифорчук прокоментував це.

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