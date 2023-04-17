В Раде рассказали, будут ли присылать повестки из-за "Дию"

В Украине пока нет технической возможности для того, чтобы оцифровать военный учет.

Повестки в приложении "Дия" запускать не будут. Впрочем, в будущем эту инициативу могут реализовать в Украине.

Об этом сообщил член Комитета ВР по вопросам нацобороны Федор Вениславский в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день в Украине нет технической возможности для того, чтобы оцифровать военный учет и запустить повестки в "Дия". Несмотря на это, Вениславский предполагает, что в будущем эта инициатива будет реализована.

"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но сегодня это проекты не в краткосрочной перспективе", — заявил Вениславский.

Отметим, что американское издание The Washington Post опубликовало данные "слитых" в Сеть засекреченных материалов разведки США. В одном из документов говорится, что патовая ситуация в войне России против Украины приведет к тому, что Украина объявит "полную мобилизацию" населения .

Между тем, в СМИ разгоняют сообщения о том, что новые категории мужчин могут мобилизовать в Украине в ближайшее время. Адвокат Тарас Никифорчук прокомментировал это.

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