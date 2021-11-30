У Сербії винесли перший вирок за організацію війни в Україні

У Сербії винесли перший вирок за організацію війни в Україні

Раніше сербський суд ухвалював вироки проти найманців за участь у війні на Донбасі.

У Сербії Верховний суд Белграда засудив до шести місяців домашнього арешту бойовика, який воював на боці проросійських незаконних збройних формувань на сході України і вербував інших громадян для відправлення на Донбас.

Про це інформує Radio Slobodna Evropa (RSE).

Зазначається, що це перший вирок у Сербії за організацію участі у війні на окупованій території України.

Обвинувачений свою вину визнав. У документі, однак, суд приховав особу засудженого, приховавши всі деталі — ім'я та прізвище, рік народження, адреси проживання, а також імен інших людей.

"Він винен у тому, що в період від 18.10.2014 р. до середини листопада 2014 року, в стані осудності брав участь у збройному конфлікті в іноземній державі, знаючи, що це заборонено законодавством, та вербував інших осіб до вчинення цього злочину", — йдеться у тексті вироку від 22 жовтня.

Засуджений зв'язувався з зацікавленими бойовиками в Сербії через соціальні мережі, а потім електронною поштою "надсилав їм авіаквитки на рейс Белград-Москва". Їхні імена та прізвища також приховано у вироку.

Також підсудний добровільно приєднався до проросійських бойовиків на сході України. Він заснував воєнізоване формування "Інтернаціональна бригада" (Unité Continentale), до складу якого входили серби, французи та іспанці.

Загалом за участь у війні на Сході України на боці проросійських бойовиків Верховний суд Сербії за період від 2015 до 2018 року виніс 32 вироки.

Усі вироки були винесені на підставі угоди про визнання винуватості. У 28 випадках суд засудив підсудних до умовного покарання, а чотирьох осіб — до домашнього арешту на шість місяців.

За оцінками посла України в Сербії Олександра Александровича в заяві у грудні 2018 року, понад 300 громадян Сербії пішли воювати за проросійських бойовиків на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 20 фінів воювали за бойовиків, проте їхні дії не розслідують.

Раніше повідомлялося, що у Чехії апеляційний суд затвердив 20-річний термін ув'язнення бойовикові "ЛНР".