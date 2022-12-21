У ЗСУ повідомили, скільки "Калібрів" Росія тримає у морі

Російські окупанти 21 грудня вивели на бойове чергування в Чорне море до 10 кораблів.

Про це свідчать дані Військово-морських сил ЗСУ.

За даними військових, жоден із цих кораблів не оснащений крилатими ракетами "Калібр".

В Азовському морі російські війська тримають ще до двох кораблів. У Середземному морі - 9 ворожих кораблів, включно з 5-ма носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

До слова, днем раніше в Чорному морі було 6 російських кораблів.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що у росіян залишилося вкрай мало ракет, їх вистачить на 3-4 атаки. Водночас агресор домовляється з Іраном про поставки ракет.

Координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі каже, що наразі немає підтверджень, що Іран передав РФ балістичні ракети власного виробництва, які окупанти планують використовувати для обстрілів України.

Як повідомлялося, російські окупанти 21 грудня здійснили обстріл Очакова Миколаївської області - постраждали двоє людей.

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