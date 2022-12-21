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В ВСУ сообщили, сколько "Калибров" Россия держит в море

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
725
Время на прочтение
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В ВСУ сообщили, сколько "Калибров" Россия держит в море

Иллюстрация / Фото: Associated Press

Россияне увеличили количество кораблей в Черном море.

Российские оккупанты 21 декабря вывели на боевое дежурство в Черное море до 10 кораблей.

Об этом свидетельствуют данные Военно-морских сил ВСУ.

По данным военных, ни один из этих кораблей не оснащен крылатыми ракетами "Калибр".

В Азовском море русские войска держат еще до двух кораблей. В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.

К слову, днем ранее в Черном море было 6 российских кораблей.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что у россиян осталось крайне мало ракет, их хватят на 3-4 атаки. В то же время агрессор договаривается с Ираном о поставках ракет.

Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби говорит, что пока нет подтверждений, что Иран передал РФ баллистические ракеты собственного производства, которые оккупанты планируют использовать для обстрелов Украины.

Как сообщалось, российские оккупанты 21 декабря совершили обстрел Очакова Николаевской области — пострадали два человека.

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Дата публикации
Просмотры
725
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